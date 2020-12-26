نائب: موازنة ٢٠٢١ تجيز بيع اصول الدولة المالية وشركاتها خلال ستة اشهر

2020/12/26 | 17:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة،

السبت، ان موازنة ٢٠٢١ تجيز بيع اصول

الدولة المالية وشركاتها العامة خلال

ستة اشهر في ظل الفساد المهيمن على

قرارات الدولة.

وقال طعمة في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية

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