رئيس الجمهورية يعزي بوفاة الفنان آري بابان

2020/12/26 | 17:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، برقية تعزية بوفاة الفنان التشكيلي آري بابان، الذي وافته المنية، اليوم السبت، بعد صراع مرير مع المرض.

وجاء في نص البرقية.

ببالغ الحزن والاسى تلقينا، نبأ رحيل الفنان التشكيلي المعروف آري بابان، الذي قدم خدمات جليلة للفن الكوردي وخاصة الفن التشكيلي، عبر نتاجات حملت معاني انسانية وكوردية كما قدم خدمات كبيرة للثقافة الكوردية، ورحيله خسارة كبيرة.

بهذه المناسبة الاليمة، نتقدم بالتعازي الى عائلة الراحل وجميع فناني كوردستان، مبتهلا لله عز وجل ان يسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

PUKmedia ترجمة

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