نجاح عملية فوق الكبرى لاستخراج

2020/12/26 | 17:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أعلن مستشفى بعقوبة التعليمي ، السبت 26-12-2020، نجاح عملية فوق الكبرى لإستخراج "عظم" دخل بالقصبة الهوائية لأحد المسين في المحافظة.

وقال اعلام المستشفى في بيان إن "فريقاً طبياً أجرى عملية طارئة فوق الكبرى لاستخراج جسم غريب ( عظم ) من القصبة الهوائية لأحد المسنين.

و اوضح مدير المستشفى الدكتور الاستشاري حيدر جاسم حمود المكدمي أن "العملية اجريت في بناية الجراحات التخصصية و تمت بواسطة ناظور القصبات تحت التخدير العام ".

و اضاف أن "المريض يبلغ من العمر 65 عاماً و يعاني من جلطة دماغية و صعوبة في التنفس و سعال مستمر و مع ذلك تمكن الفريق الطبي من أجراء العملية بنجاح".

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