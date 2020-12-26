توضيح من الأنبار يكشف حقيقة التحركات الأميركية حول قاعدة عين الأسد

2020/12/26 | 17:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تحدث القيادي في الحشد العشائري بمحافظة الانبار، قطري العبيدي، اليوم السبت (26 كانون الأول 2020)، عن الوضع في قاعدة عين الأسد بناحية البغدادي.

وقال العبيدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الأمريكية تقوم بتحركات طبيعية، ولاوجود لانتشار من قبل القوات الامريكية حول القاعدة".

وبين ان "حركة الطيران المستمرة، وجاء لنقل المساعدات والجنود، واجراء عمليات تبادل القوات ونزولهم في إجازات الأعياد، خاصة بالتزامن احتفالات عيد ميلاد السيد المسيح".

وبين ان "ما يحدث في قاعدة عين الاسد وما حولها امر طبيعي، يحدث بشكل مستمر".

وواضح "لم تصل أي قوة جديدة، وليش هناك اي انتشار غريب من نوعه في منطقة البغدادي والمناطق المحيطة بالقاعدة إطلاقا".

واضاف "هناك تهويل اعلامي بخصوص الاوضاع في قاعدة عين الاسد بناحية البغدادي، والحقيقة ان الأوضاع مستقرة في الناحية وعموم مناطق غرب الأنبار".

وخلال الساعات الماضية، تناقلت وسائل اعلام محلية، انباء مفادها حصول تحركات عسكرية امريكية داخل قاعدة عين الاسد بمحافظة الانبار.

وأضافت نقلا عن مصادرها أن "تلك التحركات رافقها تحليق مكثف للطيران الأمريكي، من دون معرفة الأسباب".

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