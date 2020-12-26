التميمي يفتتح مستشفى المجلس الاقتصادي

2020/12/26 | 17:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} افتتح وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، السبت، مستشفى المجلس الاقتصادي في دائرة صحة الكرخ بواقع (١٠٨) سرير مجهز باحدث الاجهزة الطبية في منطقة البياع في العاصمة بغداد .

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