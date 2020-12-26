افتتاح معهد الصحة العالي ببغداد

2020/12/26 | 17:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} افتتح وزير الصحة والبيئة حسن محمد محمد التميمي اليوم السبت الموافق ٢٦ كانون الاول ٢٠٢٠ معهد الصحة العالي في منطقة الشعلة ببغداد.

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