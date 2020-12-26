نائب: الصناعة تتعرض للاستهداف كون وزيرها من مكون معين

2020/12/26 | 17:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب مثنى السامرائي، اليوم السبت، ان وزارة الصناعة تتعرض للاستهداف كون وزيرها من مكون معين.

وقال السامرائي في تغريدة على تويتر، ان “بدعة تجميد الصلاحيات ليست دستورية”، مبينا “اننا نرفض التعامل بازدواجية ومحاولة تقييد صلاحيات وزراء منحهم البرلمان الثقة وفقا للدستور ، بينما يغض الطرف عن موظف آخر عُين بالوكالة لأنه تابع ذليل”.

واضاف “قد أشرنا في تصريح سابق العام الماضي عن تعرض وزارة الصناعة لنفس الاستهداف لأن وزيرها من مكون معين”.

يذكر ان مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قرر في وقت سابق تجميد وزير الصناعة والغاء قراراته الصادرة مؤخرا بسبب عدم التزامه بتوجيهات رئيس الوزراء.

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