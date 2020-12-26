2020/12/26 | 17:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى…

كشف رئيس اتحاد مقاولي ديالى اسماعيل الربيعي، السبت، عن استقرار نسبي في اسعار المواد الانشائية بعد فوضى الدولار.

وقال الربيعي لـوكالة /المعلومة/، إن “رفع سعر صرف الدولار بشكل مفاجى خلق فوضى في سوق المواد الانشائية التي تمثل عصب حركة البناء والاعمار والمتضرر الاكبر هم المقاولين والشركات خاصة وان الاسعار ارتفعت بنسبة 30% واكثر في بادى الامر”.

وأضاف، أن “الاسعار في اليومين الماضيين عاودت الاستقرار النسبي عند ارتفاع يبلغ 25% اي بانخفاض يبلغ 5% لان معدلات المضاربة انخفضت لكنه بالمقابل اسعار النقل ارتفعت بنسبة 30%”.

وأكد أنه “لم يتم ايقاف اي مشروع بانتظار جهود الحكومة في دعم وتعويض المقاولين عن الخسائر التي تكبدوها بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار والذي سيؤثر بشكل مباشر على المشاريع”.

وعانت اسواق المواد الانشائية من ارتفاع رفع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي في ايام الماضية على نحو هدد بتوقف اغلب المشاريع في ديالى وبقية المحافظات.



انتهى 25 ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى.. استقرار نسبي في اسعار المواد الانشائية بعد “فوضى الدولار”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى.. استقرار نسبي في اسعار المواد الانشائية بعد “فوضى الدولار”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).