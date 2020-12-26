حسن أحمد: مواجهة القوة الجوية مفصلية للنجف

2020/12/26 | 17:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد مدرب النجف، حسن أحمد، على أهمية مباراة فريقه أمام القوة الجوية، غدًا الأحد، في إطار الجولة 11 من عمر الدوري العراقي الممتاز.

وقال حسن في تصريحات لكووورة “مواجهة القوة الجوية، مفصلية بالنسبة لنا، لأنها ستحسم الصراع على الوصافة والاقتراب من الصدارة”.

وأضاف “الفريق أكمل تحضيراته للمباراة، جميع اللاعبين على أتم الجاهزية لخوض اللقاء”.

ونوه “رغم أن التحضيرات واحدة لأن محصلة كل مباراة 3 نقاط، لكن بعض المواجهات تكون لها خصوصية من حيث واجبات اللاعبين، خاصة مع كبار الأندية، تكون المواجهة لها نكهة مختلفة، فما بالك تكون مع فريق ينافسك على مركز متقدم في لائحة الترتيب”.

وأشار “النجف عازم على حصد النقاط الثلاث، خاصة وأن المباراة على ملعبنا، الفريق مكتمل بعد عودة اللاعب محمد عبد الزهرة للتشكيل”.

يشار إلى أن النجف يحتل المركز السادس برصيد 15 نقطة، أما القوة الجوية يحتل الوصافة برصيد 18 نقطة.

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