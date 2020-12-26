داخلية كردستان تعلن فرض حظر بسفر العراقيين لدولة عربية وإجبار العائدين منها على الحجر

2020/12/26 | 17:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

اعلنت وزارة الداخلية في اقليم كردستان، السبت، 26 كانون الأول، 2020، حظر سفر المواطنين العراقيين الى لبنان عبر منافذ اقليم كردستان.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "القرار يشمل المواطنين المتواجدين في لبنان الى 2020/12/15، باستثناء الوكالات والوفود التابعة للامم المتحدة والمنظمات الدولية والدبلوماسيين".

واضاف البيان أنه "تقرر ايضا فرض الحجر الصحي على العراقيين القادمين من لبنان وفق تعليمات وزارة الصحة، لافتة الى ان القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت 2020/12/26 ويستمر لغاية منتصف ليل 2021/1/15".

وكانت الحكومة اللبنانية، أعلنت الأربعاء (23 كانون الأول 2020)، تسجيل 3 حالات إيجابية مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، قادمة من العاصمة البريطانية لندن، وأنها تجري دراسات للتأكد من طبيعة الحالات.

وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، إنه جاري إجراء فحوصات تفصيلية لتشخيص طبيعة الفيروس الجديد على الأشخاص والأسر المعنية.

وأضاف أن "على البلديات اتخاذ كافة التدابير الوقائية وتطبيقها على كل الوافدين من المملكة المتحدة حرصا على سلامة الجميع".

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