بعد أليسو.. مسؤول عراقي: تركيا تتجه لإنشاء سدين سيهددان نهر دجلة

2020/12/26 | 17:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

كشف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، عون ذياب، السبت، 26 كانون الأول، 2020، عن سعي تركيا لانشاء سدين جديدين سيؤثران بشكل كبير على المياه العراقية وخاصة نهر دجلة.

وقال ذياب في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "سد اليسو التركي لن يؤثر بالمدى المنظور على الموارد المائية في العراق، لأنه سيعمل على تأمين الطاقة الكهربائية، وبالتالي سيتم دفع كميات كبيرة من المياه له وسيدفعها بدوره إلى سد الموصل".

واضاف أن "هنالك سدين اخرين احدهما يقع في منطقة شمال ديار بكر اسمه سلد (سيلبان) ، وهذا السد سيكون مؤثرا على المياه العراقية لأنه سيستخدم لانشاء مشاريع اروائية في منطقة ديار بكر، والاخر هو سد الجزرة، والذي سيستغل لتنفيذ مشاريع في منطقة ماردين الواقعة على الحدود السورية العراقية التركية".

وبين ذياب أن "هذين السدين يمثلان موضوعا مقلقا بالنسبة للمياه العراقية، ولهذا السبب تسعى الحكومة العراقية للتوصل إلى اتفاق صريح وواضح مع الحكومة التركية بشأن قيمة المياه بشكل عادل معقول ومنصف".

واشار إلى أن "زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الأخيرة إلى تركيا بحثت هذا الأمر وقرر الطرفان عقد سلسلة من اللقاءات ستبدأ منتصف كانون الثاني المقبل".

وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قرر الجمعة (18 كانون الأول 2020)، تسمية وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، ممثلاً عنه لملف المياه مع الجانب التركي.

وذكرت وزارة الموارد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "على خلفية مشاركة وزير الموارد المائية المهندس مهدي رشيد الحمداني، باجتماعات الوفد الوزاري برئاسة الكاظمي الى تركيا، قرر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تسمية وزير الموارد المائية مبعوثا خاصا وممثلا عنه لملف المياه، أسوة بالجانب التركي".

وأضاف البيان، أن "وزير الموارد المائية، أعلن عن التوصل الى اتفاق مع الجانب التركي لعقد اجتماع يوم 15 في الشهر المقبل، للتفاوض حول بروتوكول التعاون في مياه نهر دجلة، والمقدم من قبل وزارة الموارد المائية والمقترن بموافقة مجلس الوزراء، والذي يضمن الحصص المائية للعراق في نهر دجلة الرئيس".

وأجرى الكاظمي يوم أمس، برفقة وفد وزاري، زيارة إلى تركيا، التقى فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعدداً من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، لمناقشة القضايا الثنائية بين البلدين.

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