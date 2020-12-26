2020/12/26 | 17:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت قيادة الشرطة الإتحاديةعن مقتل اثنين من الدواعش بعملية استباقية في وادي ابو شحمة بكركوك.وذكرت القيادة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسسخة منه:" ان قطعات الفرقة الخامسة شرطة اتحادية وبعملية أمنية نوعية تمكنت من قتل إرهابيين اثنين بعد نصب كمين محكم لهما ومحاصرتهما في وادي " ابو شحمة " في ناحية الرشاد جنوب غربي كركوك"./انتهى7

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