وزير الداخلية يزور معمل تصليح العجلات للشرطة الاتحادية ويشيد بالإنجازات المتحققة فيه

2020/12/26 | 17:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ زار وزير الداخلية عثمان الغانمي، معمل تصليح العجلات للشرطة الاتحادية يرافقه قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط.وأطلع الوزير على الحملة التي نفذتها ملاكات الشرطة الاتحادية لتصليح العجلات والناقلات والآليات الأخرى المتضررة جراء العمليات العسكرية، وتهدف هذه الحملة لإعادة العجلات للخدمة من أجل أن يكون هناك اكتفاء ذاتي في هذا المجال.واشاد الغانمي بالجهود الكبيرة التي تبذلها قوات الشرطة الاتحادية، .وزار الغانمي المخازن التي توفر قطع الغيار، مشيرا الى ان هذه القوات تمكنت من تصليح آلياتها دون الحاجة إلى مساعدة خارجية من السوق، في حين ان هذا الموضوع يعطي انطباعا جيدا عن الاستعداد القتالي للشرطة الاتحادية./انتهى7

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