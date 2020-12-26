الاستخبارات الروسية تنعى اسطورتها

2020/12/26 | 17:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية عن وفاة رجل الاستخبارات السوفيتي الأسطوري، العميل المزدوج البريطاني جورج بليك، اليوم السبت عن عمر ناهز 99 عاما.

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