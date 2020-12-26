تحالف القوى يشن هجوما لاذعاً على “رائد جوحي” ويدعو الكاظمي لإقالته

2020/12/26 | 17:49 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ شن تحالف القوى العراقية، يوم السبت، هجوماً لاذعاً على مدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي بسبب ما وصفه “التدخل السافر بادرة الدولة”، فيما أشار إلى “منحى خطير وتخبط وضعف” بتنفيذ قرارات البرنامج الحكومي.وقال التحالف في بيان، إنه “في الوقت الذي عقدنا الأمل في شخص وحكومة رئيس مجلس الوزراء الكاظمي وحرصنا بتمثيلها بوزراء تكنوقراط لإنجاح مهامها، إلا أننا نؤشر منحى خطيرا و تخبطا واضحا في القرارات وضعف في تنفيذها لبرنامجها الحكومي يوازيها محاولات الاستحواذ واستغلال النفوذ الوظيفي لموظفي مكتب رئيس الحكومة ومستشاريه لتحقيق مكاسب نفعية و شخصية وغايات سياسية للتأثير في مسار ونتائج الانتخابات القادمة. وأضاف “لقد كشفت محاولات […]

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