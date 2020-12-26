العراق يسعى إلى رفع طاقته التصديرية إلى 6 مليون برميل يوميا

2020/12/26 | 17:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلنت وزارة النفط العراقية، يوم السبت، عن سعيها لرفع طاقتها التصديرية الى 6 مليون برميل، مبينة تنفيذ مشاريع تشمل انشاء 24 خزاناً .

وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب في بيان صحفي، إن "الوزارة تحرص على الاسراع في انجاز وتنفيذ مشاريع تطوير المستودعات النفطية في قضاء الفاو بمحافظة البصرة، التي تهدف الى تعزيز وادامة الصادرات النفطية من الموانئ الجنوبية".

وأضاف حطاب أن "الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ مشاريع تطوير مستودع الفاو النفطي والتي تهدف الى تعزيز وادامة الصادرات النفطية من الموانئ الجنوبية من خلال تنفيذ مشاريع عملاقة، تشمل انشاء 24 خزان بطاقة 58الف برميل"، مبيناً أن "الهدف منها هو رفع الطاقة التصديرية للمنظومة الحالية من 3،5 مليون متر مكعب الى 6 مليون برميل باليوم بعد عام 2023".

وأكد حطاب "ضرورة التفريق بين الطاقة التصديرية المتاحة للمنظومة التصديرية والتصدير الفعلي الذي تحدده الوزارة وفق متطلبات الحاجة الفعلية مستقبلا".

وأشار حطاب إلى أن "هذه المشاريع تشمل انشاء وبناء محطات توليد كهربائية ومضخات توربينية افقية ومضخات مساعدة عمودية وانابيب ومحطات واجهزة سيطرة ومنظومات اطفاء، فضلاً عن تأهيل المعدات المتوقفة وغير ذلك"، لافتاً إلى أن "خطط الوزارة تهدف ايضاً الى تنفيذ مشروع الانبوب البحري من مستودع الفاو الى موانئ الصادرات النفطية، فضلاً عن مشاريع تطوير المنافذ التصديرية."

من جهته قال مدير عام شركة نفط البصرة خالد حمزة، إن "اهمية هذه المشاريع تكمن في تعزيز الصادرات النفطية من الحقول النفطية الجنوبية وتحقيق انسيابية عالية، وبما يواكب الزيادة المخطط لها مستقبلاً ".

فيما أكد مدير عام شركة المشاريع النفطية محمود عباس اهمية الجهد الوطني في تنفيذ هذه المشاريع المعقدة، وفق المواصفات النوعية المطلوبة، وأن شركته تنفذ 16 خزان بطاقة 58 متر مكعب للخزان الواحد، وأن شركة بن ماجد تنفذ 8 خزانات بطاقة 58متر مكعب .فضلا عن المشاريع الملحقة بها".

يذكر ان العراق يصدر النفط الخام من حقوله الجنوبية عبر موانى الخليج العربي جنوبا ومن الحقول الشمالية عبر ميناء جيهان التركي.

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