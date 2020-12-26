معمل أسمنت كبيسة يعود للخدمة ويوفر آلاف فرص العمل للعاطلين

2020/12/26 | 17:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار- واع- أحمد الدليمي

أكد المدير المفوض لمعمل أسمنت كبيسة محمد الراوي، اليوم السبت، أن نسبة الإنجاز في مشروع تأهيل المعمل بلغت 90%، فيما بين أن تشغيل المعمل سيوفر خمسة آلاف فرصة عمل مع تغطية جزء كبير من احتياجات البلاد للأسمنت.

وقال الراوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المعمل أحيل إلى الاستثمار بعقد المشاركة بالإنتاج حسب قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته إلى الشركة المستثمرة العام 2010 وتم إجراء أعمال تأهيل واسعة لأقسام المعمل ومن أهم فقراتها إنشاء محطة توليد الكهرباء بقدرة 50 ميكا واطاً وعدم الاعتماد على الكهرباء الوطنية حيث تم الوصول به إلى 90 % من الطاقة التصميمية له ولغاية أيلول العام 2014 عندما توقف وتعرض إلى نسبة دمار وصلت بحدود 70 % لكافة أقسامه الإنتاجية بسبب احتلاله من عصابات داعش الإرهابية"، موضحاً أنه "تم تحرير المعمل في آذار العام 2018 وعادت الشركة المستثمرة (الشركة العالمية لصناعة الأسمنت) بتسلمه والمباشرة بتأهيله بالتعاون مع منتسبيها من المهندسين والموظفين والعقود والأجور اليومية، وبمساعدة القوات الأمنية البطلة، عادت ماكنة الإنتاج من جديد بالعمل".

إنجاز 90% من خطة التأهيل

وأضاف أنه "تم تحقيق الإنجازات التالية:-

1 - إنجاز تأهيل محطة توليد الطاقة الكهربائية بكامل طاقتها (50 ميكا واطا)، التي تعد العصب الرئيس في تشغيل أقسام المعمل.

2 - إعادة تأهيل وتشغيل طواحين الأسمنت الثلاثة، التي تعرضت إلى نسبة دمار كبيرة ميكانيكياً وكهربائياً وإدخالها إلى العمل.

3 - تم تأهيل وصيانة خزانات الوقود عدد (2) والمباشرة بتنصيب خزان الوقود الثالث والمدمر بالكامل لزيادة الطاقة الخزنية لمادة النفط الأسود حيث تم إنجاز أكثر من (80 %) منه وستتم المباشرة قريباً بأعمال تنصيب الخزان الرابع المدمر بالكامل أيضاً.

4 - إعادة إنشاء قسم التعبئة المدمر بالكامل حيث تم التعاقد مع شركة صينية نفذت بناية التعبئة بالكامل مع تنصيب مكائن تعبئة المكيس الحديثة والمتطورة من شركة هافر & بوخر الألمانية عدد 4 وبطاقة إنتاجية (600) طن/ ساعة مع ملحقاتها بالكامل.

5 - إكمال تأهيل وتشغيل الأقسام الإنتاجية الأخرى المتمثلة بالأفران عدد /2 وطواحين المواد عدد /2 والكسارات عدد/2 وهي الآن في حالة اشتغال بصورة مستمرة "، مبيناً أنه "تم الوصول بالإنجاز حاليا الى نسبة 90 % من خطة التأهيل وسوف يتكلل بالنجاح التام وإكمال النسبة المتبقية من تأهيل المعمل بعد وصول الطلبيات الخاصة بمنظومة التبريد للمرسبات الكهربائية الرئيسة للأفران، التي هي حالياً قيد الشحن وسيتم تشغيلها بأتم وجه بعد تسلم وتنصيب منظومة التبريد التي سوف تغير وضع المعمل إلى أفضل حال من ناحية الترسيب".

ثلاثة أنواع من الأسمنت

وتابع الراوي أن "المعمل يعمل حالياً بطاقة إنتاجية بحدود خمسة آلاف طن يومياً بنوعيه العادي والمقاوم والمنتجة طبقاً للمواصفات العالمية، والمواصفة العراقية الجديدة رقم 5 لعام 2019 حيث حصل المعمل على شهادة الجودة (ISO) من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية"، موضحاً أن "كمية الإنتاج الحالية تغطي حاجة محافظات الأنبار وبغداد وديالى وصلاح الدين ومحافظات أخرى، وفي النية إنتاج نوع ثالث من الأسمنت خاص لمعامل البلوك يسمى (سوبر بلوك)، الذي يستخدم في صناعة البلوك حصراً".

وأشار إلى أن "المعضلة الرئيسة التي تعيق العمل حالياً هي توفير الحصة السنوية من النفط الأسود الذي يمثل 30 % من كلفة إنتاج الطن حيث تم تخصيص كمية 10600000 لتر منذ شهر أيلول /2020".

توفير 5000 فرصة عمل

وأكد المدير المفوض أن "المعمل يوفر فرص عمل بحدود 500 موظف على الملاك الدائم وأكثر من 350 شابا من الشباب العاطلين عن العمل كعقود وأجور يومية في الوقت الحاضر، وأن أكثر الموظفين سواء على الملاك الدائم أو العقود أو الأجور اليومية هم من سكنة القضاء ونواحيه، إضافة الى ذلك توفير فرص عمل لآخرين خارج المعمل من العاملين في أسطول الناقلين للمواد الأولية؛ الحجر والتراب وأسطول نقل النفط الأسود والكاز والزيوت ووكلاء الأسمنت مع أصحاب "السكلات"، كذلك أصحاب محال المواد الاحتياطية والغذائية والمطاعم وأصحاب المهن الحرة (الحدادين، النجارين، الميكانيكيين، الخ) حيث يتجاوز عددهم 4 آلاف شخص بمعنى يصبح عدد فرص العمل التي يوفرها المعمل بحدود 5 آلاف أو أكثر ...



وكذلك أن كميات الأسمنت التي تجهز في عموم المحافظة وتنفيذ أعمال التأهيل وشراء المواد الاحتياطية لها تأثير كبير في انتعاش الحركة الاقتصادية والاجتماعية في محافظة الأنبار".

ويقع معمل أسمنت كبيسة في محافظة الأنبار/ قضاء هيت/ ناحية كبيسة غرب مدينة الرمادي على بعد 90 كيلومتراً وبحدود 200 كيلو متر عن العاصمة بغداد ويعد من الصروح الصناعية المهمة في محافظة الأنبار وله تأثير كبير في انتعاش الحركة الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة بصورة عامة وقضاء هيت بنواحيها الأربع بصورة خاصة.

أنشئ معمل أسمنت كبيسة من شركة ماروبيني كاواساكي اليابانية سنة 1981 وبدأ بالإنتاج سنة 1983.

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