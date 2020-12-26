إصابات كورونا اليومية دون الألف في العراق

2020/12/26 | 17:59 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انحسار تفشي كورونا في العراق (أسعد نيازي/فرانس برس)

أعلنت وزارة الصحة العراقية، السبت، تسجيل 836 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو الرقم اليومي الأقلّ منذ شهور، وقالت الوزارة في بيان، إنه تم تسجيل 12 وفاة بالفيروس، يقابلها تعافي 1390 من المصابين، ليبلغ الإجمالي 590770 إصابة، و12767 وفاة، وتعافي 530262.وكشفت اللجنة العليا للصحة والسلامة بوزارة الصحة، عن عدم نيتها إعادة فرض حظر التجول في العاصمة بغداد، أو محافظات أخرى، مؤكدة في بيان صحافي أن "الدوام في المدارس والجامعات سيستمر على ما هو عليه حاليا، ولا نية للعودة إلى التعليم الإلكتروني بشكل كامل". لكنّها حذّرت من "عودة العراق وفق السلالة الجديدة للجائحة إلى المربع الأول إبان ظهور الفيروس"، مشددة على "ضرورة الالتزام بطرق الوقاية حتى لا نجبر على إعادة فرض الحظر".وأكد وزير الصحة، حسن التميمي، أن لقاح فايزر/بيونتيك المضاد لفيروس كورونا سيصل إلى البلاد قريباً، موضحا في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية أن "عقد استيراد اللقاح يتضمن المستلزمات الخاصة به أيضا. الوزارة لديها أكثر من 140 سلسلة تبريد لحفظ اللقاح في بغداد والمحافظات، وسيتم التعاقد مع شركات عالمية بهذا الصدد أيضا.



عملية نقل اللقاح تحتاج إلى جهود كبيرة، وإلى خبرات الشركات المصنعة".

في الأثناء، حذر أطباء عراقيون من مغبة التهاون في الإجراءات الوقائية، لا سيما مع ظهور سلالات جديدة من الفيروس، وقال عضو نقابة الأطباء، رعد حمادي، لـ"العربي الجديد"، إن "الظرف الحالي يحتاج إلى تشديد الإجراءات الوقائية، وعدم نشر حالة الاطمئنان بشأن السلالة الجديدة.



يجب أن تكون هناك حملات من قبل الوزارة لتوعية الأهالي بمخاطر الفيروس، وضرورة الالتزام بالوقاية منه".وأكد حمادي أن "هناك حالة طمأنينة لدى المواطنين، وفي الدوائر والمؤسسات الحكومية، ترتب عليها إهمال الإجراءات الوقائية، الأمر الذي قد يترتب عليه نتائج سلبية قد تعيدنا إلى المربع الأول من الإصابات".

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