وكيل لاوتارو يوجه رسالة لبرشلونة

2020/12/26 | 18:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف كارلوس ألبرتو ياكيه، وكيل أعمال لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، موقف اللاعب من الرحيل عن صفوف النيراتزوري في الفترة المقبلة، في ظل اهتمام برشلونة بالتعاقد معه.

وقال ألبرتو، في تصريحات لصحيفة “أوليه” الأرجنتينية: “لاعب لبرشلونة؟ اليوم هو بخير في المكان المتواجد به، ينمو ويتحسن.



إنه رجل يتمتع بإمكانات هائلة، بلا حدود، ويمكنه أن يصبح بالقمة”.

وأضاف “الشيء المهم اليوم هو أن يعتاد على الكرة الأوروبية بأسرع وقت.



لقد جاء إلى إيطاليا ولعب تلقائيًا.



إنه يركض ويسجل وقد أصبح الناس مغرمين به، وساعده ذلك على الاستمرار في إثبات جدارته”.

وحول بقائه في الإنتر من عدمه، صرح: “لديه 3 سنوات أخرى في عقده.



من يريد التعاقد معه عليه أن يجد اتفاقًا مع إنتر، لكنه هادئ وسعيد.



يلعب وينمو”.

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