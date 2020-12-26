بوكيتينو يعرقل مبادلة إيكاردي بنجم يوفنتوس

2020/12/26 | 18:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يبدو أن ماوريسيو بوكيتينو، المدرب المحتمل القادم لباريس سان جيرمان، سيكون عقبة أمام إتمام صفقة تبادلية مع يوفنتوس.

وذكرت شبكة TYC الأرجنتينية، أن اقتراب بوكيتينو من قيادة البي إس جي، سيدفع مواطنه ماورو إيكاردي لإثبات نفسه، والتراجع تمامًا عن فكرة الرحيل.

وأضافت أن إيكاردي تعطل كثيرًا هذا الموسم بسبب كثرة إصاباته العضلية، حيث لم يلعب سوى 5 مباريات فقط في الدوري الفرنسي، وسجل هدفين.

ولفتت إلى أن إيكاردي يتمسك بالعمل مع بوكيتينو، ويسعى لإثبات جدارته مجددًا، علما بأن تعاقده مع النادي الباريسي يمتد حتى صيف 2024.

وأشارت إلى أن تراجع ماورو إيكاردي عن فكرة الرحيل، ينفي تمامًا وجود أي إمكانية لمبادلته مع باولو ديبالا نجم يوفنتوس.

يذكر أن إيكاردي انضم لسان جيرمان صيف العام الماضي 2019 على سبيل الإعارة لمدة موسم، قبل تفعيل خيار شرائه نهائيا قبل بداية الموسم الجاري.

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