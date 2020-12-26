2020/12/26 | 18:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لا يرى الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أي سبب يجعل النجم المصري محمد صلاح، يرغب في مغادرة الريدز.

كان صلاح، أدلى بتصريحات لوسائل الإعلام الإسبانية، أكد فيها أنَّه منفتح بشأن الانضمام للريال وبرشلونة، ما رسم علامات استفهام حول مستقبل اللاعب مع ليفربول الذي انتقل إليه قبل أكثر من 3 أعوام.

وقال كلوب، في تصريحات أبرزتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “يمكننا جميعًا البحث عن شيء آخر في التصريحات إذا أردنا ذلك، لكنني أعتقد أن السبب الوحيد لمغادرة صلاح ليفربول في الوقت الحالي هو الطقس”.

وأضاف: “هل يوجد سبب آخر هنا؟ هذا واحد من أكبر أندية العالم.



نحن ندفع أموالاً جيدة.



ربما ليس الأفضل في العالم، لكننا ندفع جيدًا ولدينا ملعب مثير مع مشجعين رائعين، ولدينا قاعدة جماهيرية في جميع أنحاء العالم”.

وتابع: “نرتدي اللون الأحمر، وهو أجمل لون على أي حال.



لا يمكنك إجبار الناس على البقاء، لكن الأمر كله يتعلق بالتوقيت، واللحظة المناسبة للمغادرة”.

وواصل: “نجري تغييرات ونجلب لاعبين، وإذا أراد أحد اللاعبين الرحيل، لا يمكننا منعه.



أنا فقط لا أفهم لماذا يريدون الرحيل.



عندما أجاب صلاح على السؤال، كان الأمر أن هذه الأندية قد تكون مهتمة وهو لم يستبعد ذلك”.

وأردف: “إذا سألت أي لاعب في العالم عن برشلونة أو ريال مدريد، هل يمكنك أن تتخيل اللعب هناك يومًا ما؟ هل سيقول (لا) الأندية الإسبانية ليست مناسبة لي.



الشيء الوحيد الذي قاله هو أننا سنرى الأمر، لكن كل شيء بخير في ليفربول”.

وأتم: “خيبة أمل صلاح بشأن شارة القيادة ضد ميدتيلاند؟ تحدثت إلى مو حول هذا الموضوع عقب المباراة، ثم أدركت أن الأمر لم يسر بشكل جيد، لذا أوضحت ذلك، ثم أجرى المقابلة، وهذه ليست مشكلة بالنسبة لي.



من الواضح أنه أصيب بخيبة أمل”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كلوب عن رحيل صلاح: لا يمكننا إجبار أحد على البقاء) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كلوب عن رحيل صلاح: لا يمكننا إجبار أحد على البقاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).