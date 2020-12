عمومية اللجنة الأولمبية تمنح كعبي مجلس النواب ثقتها للأشراف على تنفيذ خارطة الطريق

2020/12/26 | 18:03 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الجمعية العامة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية ، دعوتها للسيد حسن كريم الكعبي نائب رئيس مجلس النواب العراقي ، للأشراف على تنفيذ خارطة الطريق التي وضعها أغلبية الأعضاء في الجمعية العامة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية .و أوضح المتحدث عنهم مصطفى جبار علك في بيان صحفي” ان الجمعية العامة منحت ثقتها للسيد حسن الكعبي نائب

