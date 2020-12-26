الشرطة الاتحادية تنشر صوراً لعملية قتل اثنين من داعش في كركوك

2020/12/26 | 18:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الشرطة الاتحادية، السبت، مقتل عنصرين في داعش بعملية وصفتها بالاستباقية في وادي ابو شحمة بمحافظة كركوك.

وقالت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 كانون الأول 2020)، إنه "تمكنت قطعات الفرقة الخامسة شرطة اتحادية وبعملية أمنية نوعية وباإشراف مباشر من قائد الفرقة، من قتل إرهابيين اثنين بعد نصب كمين محكم لهما ومحاصرتهما في وادي ابو شحمة في ناحية الرشاد جنوب غربي كركوك".

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