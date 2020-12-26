2020/12/26 | 18:14 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شريط الاخبار

السبت 26 ديسمبر 2020 | 06:11 مساءً

| عدد القراءات : 7

نائبة: الموظف سيخسر 25% من راتبه بسبب تغيير سعر صرف الدولار

كشفت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، ابتسام محمد درب، يوم السبت، أن رفع سعر الدولار سيتسبب للموظف بخسارة 25% من راتبه، مشيرة إلى أن هذا الإجراء انعكس سلباً على التعاملات المالية في جميع محافظات العراق وبضمنها إقليم كردستان.



وقالت درب في تصريح صحفي، إن "ارتفاع سعر صرف الدولار سيؤدي إلى خسارة الموظف 25% من راتبه، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع والبضائع مما يثقل كاهل المواطن مرتين".



وأضافت "المواطن هو الضحية الوحيدة، لكن من الممكن أن تتضمن موازنة 2021 حلولاً للأزمة الاقتصادية".



وأشارت درب إلى أن "هبوط قيمة الدينار العراقي أمام الدولار سيؤثر سلباً ليس بين محافظات العراق فحسب، بل حتى بين إقليم كردستان وبغداد أيضاً"، مضيفة "المواطن يعاني بالأساس من تردي الوضع الاقتصادي، وجاءت هذه الأزمة مكملة لمعاناته".



وبشأن المفاوضات بين بغداد وأربيل، أوضحت درب، أن "هناك مفاوضات بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان، فيما يخص تصدير النفط وايراداته، وما تزال هذه المفاوضات جارية حتى الآن، ولم تصل إلى نهاية بالرغم من وجود تفاهمات أولية بخصوص تسليم الإقليم إلى ما لا يقل عن 250 ألف برميل يوميا، إلى بغداد".



ولفت إلى أن "موازنة 2021 أكدت على هذه الكمية، لكن هناك عدة إشكالات لم تحسم حتى الآن، والتفاوض بين الأطراف مستمر، ولم يتم حسم أي موضوع بهذا الملف خصوصا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة: الموظف سيخسر 25% من راتبه بسبب تغيير سعر صرف الدولار) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة: الموظف سيخسر 25% من راتبه بسبب تغيير سعر صرف الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).