2020/12/26 | 18:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

كشف النائب عن تحالف سائرون، علي اللامي، السبت، 26 كانون الأول، 2020، عن وجود نية برلمانية لسحب الثقة عن وزير المالية علي علاوي.

وقال اللامي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب يعتزم استجواب وزير المالية في الفترة القادمة، واذا تحققت عدم القناعة باجوبته سيتم سحب الثقة عنه".

واجاب اللامي على سؤال حول المطالب بإجراء تعديلات على قانون الانتخابات قال :"اعتقد بانه لا يمكن تغيير قانون الانتخابات او تعديله في الفترة القادمة بعد تحديد تاريخ وموعد الانتخابات لأن ذلك يتطلب وقتا طويلا مع وجود اغلبية سياسية رافضة لفكرة تعديل القانون".

وفي وقت سابق ، قال النائب عن تحالف الفتح، كريم المحمداوي، إن هناك اغلبية اعضاء مجلس النواب العراقي، مع اقالة وزير المالية، علي علاوي، وذلك لفشله في حل الأزمات التي يمر بها العراق على المستوى الاقتصادي والمالي، حسب قوله.

وذكر كريم المحمداوي، في حديث لـ(بغداد اليوم")، ان "وزير المالية علي علاوي، تهرب كثيرا من الاسئلة البرلمانية الموجه له، وهذا يدل على انه عاجز على ايجاد حلول او ردود علمية وعملية على الاسئلة، ولهذا توجه البرلمان الى استجوابه، وسيكون ذلك خلال الفترة المقبلة القريبة".

وبين المحمداوي، ان "البرلمان العراقي سوف يستمع الى اجوبة الوزير بعد استجوابه، وتبقى قناعة النواب هي الفيصل في سحب الثقة عنه او تجديدها"، مبينا أن "غالبية النواب مع اقالته، كونه فشل في ايجاد اي حلول للأزمات المالية والاقتصادية، بل خطواته عمقت الأزمة بدل حلها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو بسائرون يتحدث عن إمكانية إقالة وزير بالحكومة ويعلق على المطالبات بتعديل قانون الانتخابات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو بسائرون يتحدث عن إمكانية إقالة وزير بالحكومة ويعلق على المطالبات بتعديل قانون الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).