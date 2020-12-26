ليستر يفرض التعادل على مانشستر يونايتد في البريميرليج

2020/12/26 | 18:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة…

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة (2-2) مواجهة ليستر سيتي وضيفه مانشستر يونايتد، على ملعب كينج باور اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة رقم 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثنائية مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد (23) وبرونو فيرنانديز (79)، بينما سجل ثنائية ليستر هارفي بارنيس (31) وجيمي فاردي (85).

وبتلك النتيجة رفع ليستر سيتي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، كما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث.



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