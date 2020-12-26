زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب شرق تركيا

2020/12/26 | 18:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية بأن زلزالا بلغت قوته 4.1 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم السبت ولاية ألازيغ شرق تركيا.

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