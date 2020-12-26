بالوثائق.. مقترح برلماني من ثلاث محاور لمعالجة ارتفاع اسعار الدولار والمواد الاستهلاكية

2020/12/26 | 18:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم النائب محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مقترحا الى مجلس النواب تضمن ادراج فقرات توفر الحماية ‏للفئات الهشة بالمجتمع من الأسر والأفراد ممن هم دون خط الفقر وذوي الدخل المتوسط وبما ‏يؤمن لهم عيشاً كريماً في ضمن مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادي لعام 2021 لتلافي اشكالات تعديل سعر صرف الدولار .

وتضمن المقترح ثلاثة محاور حظيت بتأييد السيدات والسادة النواب.

وقد اقترح السوداني في المحور الاول زيادة إعانة الحماية الاجتماعية مع توسيع الشمول للأسر والأفراد ممن هم دون خط الفقر ‏الى (2) مليون اسرة خلال عام 2021 ‎.

واقترح السوداني في المحور الثاني تأمين مفردات البطاقة التموينية كاملة بإعتماد عدد ‏الأفراد الذين يزيد عددهم على 40 مليون فرد وو104 آلاف طفل لعام 2021 مشترطا ‏إعتماد آلية توزيع بحسب التجربة الناجحة التي قامت بها وزارتا التخطيط ‏والتجارة في محافظة النجف الاشرف وبإشراف اللجنة العليا لإصلاح ‏البطاقة التموينية.

وكان المحور الثالث قد تضمن مقترحا بتحديد الحد الادنى من رواتب الموظفين على الملاك الدائم والعقود ‏بما لا يقل عن 600 الف دينار شهرياً شاملاً الراتب الاسمي ‏والمخصصات.

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