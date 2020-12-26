الانبار تعتزم انشاء منطقة كمركية غربي الرمادي

2020/12/26 | 18:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة /الانبار..

أعلن قائممقام قضاء الرمادي ابراهيم الجنابي، الإثنين، عزم الحكومة المحلية انشاء اول منطقة كمركية في المحافظة غربي المدينة.

وقال الجنابي في تصريح لوكالة /المعلومة / إن “حكومة الانبار المحلية أجرت محادثات مع دائرة كمارك المناطق الغربية من اجل تأسيس منطقة كمركية في منطقة ال ٣٥ كم غربي مدينة الرمادي، في خطوة هي الاولى من نوعها في المحافظة”.

وأضاف، أن “المنطقة من شانها الارتقاء بالواقع الاقتصادي وتشغيل العاطلين عن العمل فضلا عن الاستفادة من هذه الخطوة في مجالات اخرى تصب في مصلحة البلد والمحافظة”.

وبين أن “حكومة الانبار المحلية تسعى الى الارتقاء بالقطاع الخاص لتخفيف الضغط على القطاع العام ضمن خطة اعدتها الحكومة المحلية معالجة البطالة والارتقاء بالواقع الاقتصادي”.

وأشار الى أن “المشروع يأتي على خلفية اعادة العمل بالمنافذ الحدودية الثلاثة بين سوريا والسعودية والاردن نتيجة استقرار الاوضاع الامنية في عموم مدن المحافظة”، مؤكدا ان “انشاء منطقة كمركية في منطقة ال ٣٥ يعد من اهم المشاريع الحيوية التي تطمح الحكومة المحلية لانجازها خلال المرحلة المقبلة”.



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