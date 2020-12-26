2020/12/26 | 18:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتكت البحرين جارتها قطر إلى مجلس الأمس بعد اتهامات من الدوحة للمنامة باختراق مجالها الجوي الأربعاء الماضي.

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