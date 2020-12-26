2020/12/26 | 18:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق لينزل عن حاجز الألف إصابة يوميا للمرة الأولى منذ بلوغ الوباء ذروته قبل أشهر.

وأشارت وزارة الصحة في بيان لها، الى تسجيل اثنتي عشرة حالة وفاة وثماني مئة وست وثلاثين إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقابل تماثل ألف وثلاث مئة وتسعين مصابا للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين الى خمس مئة وثلاثين الفا ومئتين واثنتين وستين حالة، بنسبة تعاف قاربت التسعين بالمئة، وهي أفضل حصيلة محلية تسجلها الجهات الصحية منذ أشهر.

وفي ذات السياق أعلنت وزارة الصحة بإقليم كردستان، تسجيل أربع حالات وفاة ومئة وثمان وعشرين إصابة، وهو ما يمثل انخفاضا ملحوظا في الحصيلة اليومية للوفيات والاصابات بالفيروس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل أقل حصيلة يومية باصابات كورونا منذ أشهر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل أقل حصيلة يومية باصابات كورونا منذ أشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).