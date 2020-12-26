2020/12/26 | 18:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم العمليات المشتركة، السبت، وجود أوامر بابقاء القوات الأمنية على أهبة الاستعداد خلال الايام المقبلة.

وقال الخفاجي في تصريح لـ "سكاي نيوز"، تابعه "ناس" (26 كانون الاول 2020)، إن "حماية أمن البعثات الدبلوماسية من أهم أولوياتنا".

يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‏العمليات المشتركة: أوامر بالبقاء على أهبة الاستعداد خلال الأيام المقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‏العمليات المشتركة: أوامر بالبقاء على أهبة الاستعداد خلال الأيام المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).