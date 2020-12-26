70% من الشعب العراقي موعودون بـ”ضرر كبير” العام المقبل.. البرلمان يكشف اجراءاته تجاه الموازنة

2020/12/26 | 18:39 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، السبت، ان اكثر من 70% من الشعب العراقي من الطبقة الفقيرة والمتوسطة سيتضررون من اجراءات الحكومة برفع الدولار ومسودة موازنة 2021.

وقالت عضو لجنة الاقتصاد ندى شاكر في تصريحات صحفية، انه “من المفترض ان ترسل الحكومة مسودة موازنة 2021 في تشرين الاول الماضي الا انها ارسلتها في نهاية العام بوقت ضيق ومليئة بالأخطاء”.

واضافت ان “اكثر من 70% من الطبقة الفقيرة والمتوسطة من الشعب العراقي سيتضررون من الازمة الحالية جراء رفع سعر الدولار وموازنة 2021″، مشيرة الى ان “موازنات العراق السابقة لا تتجاوز 70 ترليون دينار الان ان البرلمان فوجئ بظل الازمة المالية والحكومة تعد موازنة ب150 ترليون دينار”.

واوضحت شاكر ان “لا يمكن تحميل الطبقة الفقيرة من الشعب سوء الادارة المالية والفساد المالي”، مؤكدة انه “سيتم اجراء تعديلات على الموازنة وتخفيضها لضمان عدم المساس برواتب الموظفين”

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