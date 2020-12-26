عشائر نينوى ترفض استهداف الحشد الشعبي وتستذكر بطولات مقاتليه في دحر الإرهاب

2020/12/26 | 18:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/نينوى…

عبر رئيس مجلس توحيد عشائر نينوى وطبان الرماح، السبت، عن رفض المجلس لأي محاولة استهداف لعناصر الحشد الشعبي “الذين قدموا التضحيات الكبيرة لتحرير العراق من سيطرة عصابات داعش”.

وقال الرماح لـوكالة /المعلومة/ إن “هنالك مؤامرة خارجية مصحوبة بدعم إعلامي خليجي تهدف لاستهداف الحشد الشعبي وعناصره، الذين قدموا ملاحم بطولية في سبيل تحرير الأراضي من سيطرة داعش الإرهابي”.

وأضاف أن “أهالي نينوى يستذكرون بطولات الحشد ويقدسون دمائهم التي سقطت في المحافظة لأجل تخليص أهلها من سيطرة الإرهاب، ونرفض أي محاولة لزجهم في صراع مع القوات الأمنية فهم أخوة دافعوا سوية عن البلد”.

وأشار إلى أن “هنالك مؤامرات خارجية تحاك هذا البلد تستهدف وحدته، ولعل استهداف الحشد هي أبرز تلك المؤامرات، باعتباره وقف ضد المشاريع التقسيمية التي كانت وما تزال تحاك ضد العراق”.

وساهم الحشد الشعبي عبر فصائله المختلفة بتحرير محافظة نينوى وتخليصها من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، فيما تقوم وسائل إعلام محلية وعربية بمحاولة إشعال فتنة بين القوات الأمنية وعناصر الحشد.



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