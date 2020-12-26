2020/12/26 | 18:45 - المصدر: عين العراق

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السبت 26 ديسمبر 2020 | 06:44 مساءً

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الصين تخفض سن المسؤولية الجنائية إلى 12 عاما بعد أن كان 14 عاما

قرر البرلمان الصيني، (المجلس الوطني لنواب الشعب)، السبت، تخفيض سن المسؤولية الجنائية (الأحداث) من سن 14 إلى سن 12سنة.



وبحسب البيان الصادر عن المجلس، الذي يعد أعلى سلطة تشريعية في البلاد "سيتم معاقبة الذين تتراوح أعمارهم بين 12- 14 عام، حال ارتكابهم للقتل العمد أو التسبب في إصابة أدت للوفاة بعد موافقة النائب العام، وسيكون لهم الحق في إكمال تعليمهم تحت إشراف وحدات الأمن العام".



وجاء في التقرير الذي نشرته النيابة العامة العليا، نهاية شهر مايو/ أيار الماضي، "إن هناك تزايداً في أعمال: السرقة، الإيذاء المتعمد، والاغتصاب، عند المراهقين التي تم تسجيلها بين عامي 2018- 2019.



يذكر أن أخر تخفيض لسن الأهلية الجنائية في الصين كان في عام 1997، وتم تخفيض سن الأهلية إلى سن 14 سنة

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