مقتل عنصرين من داعش بكركوك

2020/12/26 | 18:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، عن قتل عنصرين من تنظيم داعش الارهابي بعد نصب كمين محكم لهما جنوب غربي كركوك.

المكتب الإعلامي للقيادة وخلال بيان تابعه PUKmedia، أفاد ان قطعات الفرقة الخامسة شرطة اتحادية وبعملية أمنية نوعية وبإشراف مباشر من قائد الفرقة اللواء حيدر المطوري، تمكنت من قتل إرهابيين اثنين بعد نصب كمين محكم لهما ومحاصرتهما في وادي ابو شحمة في ناحية الرشاد جنوب غربي كركوك.

وأضافت: ان ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي بإجراء العمليات الأمنية الاستباقية ومتابعة ورصد تحركات العصابات الارهابية والاجرامية وتجفيف منابع الارهاب اينما وجد، وبمتابعة من قبل قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط.

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