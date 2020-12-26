سلة سامراء يحتضن 4 لاعبين كورد

2020/12/26 | 18:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع 4 لاعبين كورد عقودا للعب في صفوف نادي سامراء لكرة السلة.

اللاعبون وهم كل من (دابان قاسم، سردار أحمد، محسن ابراهيم، ورفند عبد الحميد)، كانوا قد ولعبوا في اندية الاقليم والعراق للعبة.

ولعدم وجود ادنية تحتضنهم توجهوا الى نادي سامراء والذي يعتبر من اندية الدرجة الاولى في الدوري العراقي لكرة السلة.

PUKmedia خاص

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