صحة كردستان توضح بشأن ظهور السلالة الجديدة لكورونا في الإقليم

2020/12/26 | 18:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/أربيل…

نفى مدير عام ديوان وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان خالص قادر، السبت، الأنباء المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا في أربيل.

وقال قادر لوكالة /المعلومة/ إن “هذه الأخبار لاصحة لها، ونحن نتابع تطورات الوضع عن كثبت وهنالك إجراءات مشددة أعلنا عنها وتشديد على القادمين من الدول التي ظهر فيها الفيروس، وخاصة بريطانيا واستراليا”.

وأضاف أنه “حتى الان لم نسجل أي إصابة في أربيل ولا في جميع مدن الإقليم، وهذه الأخبار غايتها التشويش والتضليل، خاصة في ظل التراجع الكبير في عدد إصابات كورونا، وأيضا اقتراب وصول الوجبة الأولى من اللقاحات”.

وبين أنه “وصلنا إلى مرحلة كبيرة في السيطرة على فيروس كورونا، والإصابات انخفضت بنسبة 60% في مقابل ارتفاع كبير في نسبة حالات الشفاء، وهذه المؤشر يدعونا إلى إعادة تقييم للوضع وعودة الدوام والحياة بشكل طبيعي في حال استمر الوضع والتحسن الحالي”.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام كردية، قد أشارت إلى تسجيل مدينة أربيل أول إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا.



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