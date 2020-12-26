ديالى.. مقتل وإصابة مدنيين بهجوم مسلح بناحية أبي صيدا

2020/12/26 | 18:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر أمني من محافظة ديالى، السبت، 26 كانون الأول، 2020، بمقتل وإصابة مدنيين بهجوم مسلح بناحية أبي صيدا.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "صاحب محل قتل لبيع المواد الغذائية وإصيب مدني اخر بهجوم مسلح وسط ناحية ابي صيدا 30 كم شمال شرق بعقوبة".

واضاف أن "سائق دراجة نارية اطلق النار من سلاح كلاشنكوف على المحل ولاذ بالفرار"، مبينا أن "الحادث هو الأول من نوعه من بعد تطبيق خطة فرض القانون في ابي صيدا قبل 6 اسابيع من قبل قوات الرد السريع للسيطرة على النزاعات العشائرية".

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