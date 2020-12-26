صحة أربيل توضح حقيقة وصول السلالة الجديدة من كورونا لإقليم كردستان

2020/12/26 | 18:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

نفى مسؤول اعلام المديرية العامة لصحة اربيل ، سامان سليمان، السبت، 26 كانون الأول، 2020، الانباء التي تحدثت عن وصول السلالة الجديدة من كورونا في المدينة.

وقال سليمان في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "السلالة الجديدة لكورونا اجتاحت بريطانيا وعدة دول اوروبية"، موضحا أن "مدينة اربيل لم تسجل اية اصابة بالفايروس الجديد".

واضاف أن "الانباء التي تتحدث عن وصول السلالة الجديدة من كورونا الى اربيل ، لا تمت للحقيقة بصلة"، مؤكدا ان "صحة اربيل تعلن رسميا احصائيات كورونا ولن تخفي اي شي حولها".

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت انباء عن تسجيل اصابتين بالسلالة الجديدة لكورونا بمستشفى " رزكاري" في مدينة اربيل .

وفي وقت سابق، اعلنت وزارة الداخلية في اقليم كردستان، السبت، 26 كانون الأول، 2020، حظر سفر المواطنين العراقيين من والى لبنان عبر منافذ اقليم كردستان.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "القرار يشمل المواطنين المتواجدين في لبنان الى 2020/12/15، باستثناء الوكالات والوفود التابعة للامم المتحدة والمنظمات الدولية والدبلوماسيين".

واضاف البيان أنه "تقرر ايضا فرض الحجر الصحي على العراقيين القادمين من لبنان وفق تعليمات وزارة الصحة، لافتة الى ان القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت 2020/12/26 ويستمر لغاية منتصف ليل 2021/1/15".

وكلنت الحكومة اللبنانية، أعلنت الأربعاء (23 كانون الأول 2020)، تسجيل 3 حالات إيجابية مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، قادمة من العاصمة البريطانية لندن، وأنها تجري دراسات للتأكد من طبيعة الحالات.

وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، إنه جاري إجراء فحوصات تفصيلية لتشخيص طبيعة الفيروس الجديد على الأشخاص والأسر المعنية.

وأضاف أن "على البلديات اتخاذ كافة التدابير الوقائية وتطبيقها على كل الوافدين من المملكة المتحدة حرصا على سلامة الجميع".

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