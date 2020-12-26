2020/12/26 | 18:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ قال المدرب المساعد لفريق نفط الوسط لؤي صلاح أن الهدف من كل مباراة يخوضها الفريق هو تقديم مستوى جيد نحافظ من خلاله على التصاعد في المستوى الفني للفريق.ويواجه نفط الوسط يوم غد الأحد فريق الكهرباء في ملعب التاجي ضمن افتتاح منافسات الجولة الحادية عشر.واوضح صلاح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ أن مواجهة الكهرباء تعد واحدة من مواجهات الدوري ونحن ننظر لجميع مباريات الدوري مهمة وما يهمنا من كل مباراة أن نحافظ على التصاعد في الخط البياني للمستوى الفني لفريقنا وبالتالي واصلنا التحضير بذات النسق المعتاد عليه قبل أي مباراة.وبين أن الفريق سيفتقد خدمات لاعبين مؤثرين في تشكيلة الفريق وهم كابتن الفريق خلدون إبراهيم ورسلان حنون وسعينا في الوحدة التدريبية الأخيرة لتوظيف البدائل بالشكل الصحيح ونتمنى أن يوفق اللاعبون بتطبيق الواجبات مثلما رسمت لهم من الطاقم الفني.وأشار إلى أن فريق الكهرباء فريق مميز ويضم مجموعة من اللاعبين الشباب المميزين، بالمقابل نفط الوسط لديه هوية مكنته من اعتلاء الصدارة وعليه أن يحافظ على هذه الهوية في جميع المباريات.يشار إلى أن نفط الوسط يتصدر لائحة الترتيب برصيد 20 نقطة فيما يحتل الكهرباء المركز السابع برصيد 14 نقطة./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لؤي صلاح: الفوز على الكهرباء سيمنحنا فرصة الاستقرار الفني) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لؤي صلاح: الفوز على الكهرباء سيمنحنا فرصة الاستقرار الفني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).