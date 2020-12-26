الخطوط يتغلب على غاز الشمال في دوري السلة

2020/12/26 | 18:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ حقق فريق الخطوط فوزا مهما على فريق غاز الشمال في الجولة الخامسة من دوري السلة الممتاز التي جرت مساء اليوم في قاعة الشعب المغلقة بنتيجة 76 - 66.ورغم تقدم غاز الشمال التقدم في الربع الأول من المباراة وحسمه بنتيجة 12 – 10 إلا أن الخطوط عاد بالربع الثاني وتقدم بنتيجة 23 – 20 لينهي الشوط الأول متقدما.وواصل الخطوط تقدمه في الربع الثالث ليتقدم بنتيجة 24 – 20 واستمر تقدمه بالربع الأخير بنتيجة 19 – 14 لينهي المباراة بفوز مستحق بنتيجة 76 – 66 .يشار إلى أن الفوز الذي حققه الخطوط هو الثالث له في الدوري ليرفع رصيده إلى النقطة الثامنة فيما تجمد رصيد غاز الشمال عند النقطة الخامسة./انتهى

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