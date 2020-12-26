صادق العهد .. عاشق لفلسطين ومعلم المقاومة

2020/12/26 | 18:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لإستشهاد قادة النصر الفريق قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس يستذكر السياسيون والإعلاميون من دول محور المقاومة تضح...

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