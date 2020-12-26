مراسل العالم يكشف آخر تطورات الوضع الامني في بغداد

2020/12/26 | 18:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مراسل العالم في العاصمة العراقية بغداد، ان قيادة العمليات المشتركة في العراق تؤكد أن العاصمة بغداد آمنة، ولا يوجد أي تهديد لها....

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