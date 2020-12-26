بالصور... مقتل اثنين من الدواعش بكمين جنوب غربي كركوك

2020/12/26 | 18:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تمكنت قوات الشرطة الاتحادية، السبت، من قتل اثنين من الدواعش بعملية استباقية في كركوك.

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