زلزال يضرب ولاية الازيغ شرقي تركيا

2020/12/26 | 18:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية بأن زلزالا بلغت قوته 4.1 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم السبت ولاية ألازيغ شرق تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، في بيان، أن الزلزال وقع في قضاء سيفريجة التابعة لألازيغ، وكان مصدره على عمق 11.57 كيلومترا تحت سطح الأرض.

ولم تنشر السلطات التركية حتى الآن عن أي معلومات بشأن سقوط إصابات أو وقوع خسائر مادية جراء الزلزال.

وشهدت تركيا وخاصة شرق البلاد في السنوات الماضية سلسلة من الزلازل المدمرة ضرب آخرها ولاية إزمير وأودى بحياة 116 شخصا.

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