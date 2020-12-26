ائتلاف الوطنية يحذر من غضب جماهيري عارم قد يتحول الى اعتصامات اخرى

2020/12/26 | 18:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي حذر من غضب جماهيري عارم قد يتحول الى اعتصامات جديدة على غرار احداث تشرين من العام الماضي وذلك جراء تحميل المواطن البسيط مسؤولية الفشل السياسي الحالي والسياسات الخاطئة وسوء التخطيط .واوضح الائتلاف في … Readmore

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