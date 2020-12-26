‏العمليات المشتركة تؤكد وجود أوامر بالبقاء على أهبة الاستعداد خلال الأيام المقبلة

2020/12/26 | 18:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم العمليات المشتركة، السبت، وجود أوامر بابقاء القوات الأمنية على أهبة الاستعداد خلال الايام المقبلة.وقال الخفاجي في تصريح لـ “سكاي نيوز”، تابعه “النور نيوز” إن “حماية أمن البعثات الدبلوماسية من أهم أولوياتنا”.

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