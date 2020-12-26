الشرطة الاتحادية تعلن مقتل اثنين من داعش في كركوك

2020/12/26 | 18:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك أعلنت الشرطة الاتحادية، السبت، مقتل عنصرين في داعش بعملية وصفتها بالاستباقية في وادي ابو شحمة بمحافظة كركوك.وقالت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تمكنت قطعات الفرقة الخامسة شرطة اتحادية وبعملية أمنية نوعية وباإشراف مباشر من قائد الفرقة، من قتل إرهابيين اثنين بعد نصب كمين محكم لهما …

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