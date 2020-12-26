وثائق مؤتمرات الجبهة الى جانب المراجعة النقدية بوصلة الرفاق للمرحلة الراهنة والمستقبل - غازي الصوراني

2020/12/26 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غازي_الصوراني منذ أن أطلقت بيانها السياسي الأول في 11/12/1967، الموجه للشعب الفلسطيني والأمة العربية، والداعي لممارسة النضال الوطني التحرري والاستمرار فيه حتى الانتصار بالرغم من كل الصعاب ، تميزت الجبهة الشعبية بمصداقيتها وصلابة موقفها ووضوحه في كل المنعطفات السياسية، عبر الدور المميز الذي لعبته وما تزال، في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني سياسياً وعسكريا وجماهيريا، ليس فقط من كون الجبهة الشعبية قدمت أكث ......





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